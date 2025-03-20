Birce Akalay, 'Şabaniye' Benzetmesine Ne Dedi? İşte Cevabı

Birce Akalay, yeni saç kesimiyle 'Şabaniye'ye benzetildi! Ünlü oyuncu, sosyal medyada yapılan yorumlara esprili bir yanıt verdi. İşte detaylar!

Birce Akalay, 'Şabaniye' Benzetmesine Ne Dedi? İşte Cevabı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2025 18:14

Ünlü oyuncu Birce Akalay, yeni saç stiliyle sosyal medyada 'Şabaniye' karakterine benzetildi. Etiler'de objektiflere takılan Akalay, konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı. İşte detaylar!

Birce Akalay’ın Yeni Saçları Olay Oldu!

Geçtiğimiz haftalarda radikal bir değişiklik yaparak saçlarını oldukça kısa kestiren Birce Akalay, bu değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. 1984 yapımı, merhum sanatçı Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu ‘Şabaniye’ filmindeki karaktere benzetilen Akalay, bu yorumlara gülerek yanıt verdi.

"Bana 'Şabaniye' Diyorlar!"

Ünlü oyuncu, benzetmelere dair şu açıklamayı yaptı:

"Evet, ben de gördüm ve kuaför arkadaşıma gönderdim. 'Ferit, ne yaptın? Bana Şabaniye diyorlar' dedim."

Sosyal medya yorumlarına esprili bir dille yaklaşan Akalay, bu durumu olumlu karşıladığını belirtti.

"Kemal Sunal’ın Ruhu Şâd Olsun"

Akalay, yaptığı açıklamanın devamında Kemal Sunal’a duyduğu sevgiyi de dile getirdi:

"Ama ben severim, Kemal Sunal'ın ruhu şâd olsun."

Ünlü oyuncunun samimi açıklamaları, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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