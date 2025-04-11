Birce Akalay: “Millet Nasılsa Biz de Öyleyiz”

Birce Akalay’dan Aşk ve Ruh Hali Yorumu

Ünlü oyuncu Birce Akalay, son dönemde meslektaşı Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşkla gündemde. Güzel oyuncu, Bebek’te otomobilinin içinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularına oldukça nazik ve kısa yanıtlar verdi.

Kameraları fark eden Birce Akalay, “Hiç halim yok” diyerek konuşmak istemediğini belirtti. Ancak yine de basını kırmayıp, ilişkisi ve ruh hali hakkında birkaç cümleyle açıklama yaptı.

“Her Şey Yolunda”

Bir süredir birlikte olduğu oyuncu Hakan Kurtaş ile ilişkilerinin nasıl gittiği sorulan Akalay, "Her şey yolunda" cevabını vererek aşklarında bir sorun olmadığını belirtti.

Ruh Haline Esprili Yanıt

Kendi ruh haline dair yöneltilen soruya ise esprili bir yaklaşım sergileyen Akalay, "Millet nasılsa biz de öyleyiz" diyerek gülümsedi. Bu cevabı, hem gündeme hem de toplumun genel ruh haline göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Basından Uzak, Dingin Bir İlişki

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Çift, özel hayatlarını olabildiğince sakin ve dikkat çekmeden sürdürmeye devam ediyor.