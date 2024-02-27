Birce Akalay, Hakan Kurtaş ile olan ilişkisi hakkında konuştu: “Gülüyorum yetmez mi?"

Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün katıldığı bir ödül töreninde siyah, ışıltılı bir elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Magazin muhabirlerinin kırmızı halıda karşıladığı Akalay, şıklığıyla göz doldururken, basında çıkan Hakan Kurtaş'la olan ilişki iddialarına ilişkin sorularla karşılaştı.

Birce Akalay, Hakan Kurtaş ile olan ilişkisi hakkında konuştu: “Gülüyorum yetmez mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-02-2024 10:03

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde siyah ve ışıltılı bir elbiseyle şıklığını konuşturdu. Kırmızı halıda görüntülenen güzel oyuncu, tarzı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Magazin muhabirlerinin kırmızı halıda Hakan Kurtaş'la ilişki yaşadığına dair basında çıkan iddiaları sorması üzerine Akalay, gülerek ilişkiyi kabul etti. Muhabirlerin ısrarlı sorularına cevap veren Akalay, "Gülüyorum, yetmez mi? Hayırlı olsun diyelim" şeklinde espriyle karşılık verdi.

Akalay'ın bu açıklaması, basında uzun süredir konuşulan ilişki dedikodularını doğruladı ve hayranlarını sevindirdi. Çiftin ilişkisi hakkında daha fazla detay ise merakla bekleniyor.

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