Birce Akalay Gitarı Aldı, Hakan Kurtaş Besteyi Yaptı!

Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş, hem aşkları hem de müzik tutkusuyla gündemde. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkat çeken Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay için yeni bir şarkı yazdığını açıkladı.

İbrahim Selim’e Samimi Açıklamalar

İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olan Kurtaş, ilişkileriyle ilgili sorulara içtenlikle yanıt verdi. “Birce’nin sana yaptığı en romantik jest neydi?” sorusuna Kurtaş, “Ergenlikten beri çok istediğim gitarı doğum günümde hediye etti. Tam da doğru zamanda geldi. Sonra Birce’yle birlikte o gitarla bir parça yaptık” diyerek yeni şarkının yakında dinleyicilerle buluşacağının sinyalini verdi.

“Sesi Çok Güzel”

Hakan Kurtaş, “Birlikte düet yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna da yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Sesi çok güzel. Birlikte çalıp söylediğimiz şeyleri anı olsun diye kaydedeceğiz” sözleriyle sevgilisi Birce Akalay’ın müzikal yeteneğini övdü. Çiftin birlikte kaydettikleri parçaların yakın zamanda sosyal medyada paylaşılması bekleniyor.