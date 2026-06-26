Birce Akalay Can Dostlarıyla Denizin Tadını Çıkardı!

Birce Akalay, Bodrum Yalıçiftlik'te köpekleriyle deniz keyfi yaparken görüntülendi.

Birce Akalay Can Dostlarıyla Denizin Tadını Çıkardı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 09:04

Birce Akalay yoğun geçen sezonun ve set maratonunun yorgunluğunu Bodrum'un sakin sularında atıyor. Duru güzelliğiyle her daim adından söz ettiren ünlü sanatçı bu kez Yalıçiftlik'te hayranlarını gülümseten anlarla radara yakalandı.

Can Dostlarıyla Dalgaların Arasında

Gazete Magazin'in haberine göre; Doğallığı ve hayvan sevgisiyle bilinen Birce Akalay, Yalıçiftlik'in serin sularında serinlerken sadık dostlarını da ihmal etmedi. Plajda köpekleriyle koşturan ve onlara denizde eşlik eden ünlü oyuncunun mutluluğu ve neşeli tavırları dikkat çekti. Kameraların kendisini çektiğinden habersiz tamamen can dostlarına odaklanan Akalay adeta çocuk gibi eğlendi.

Hem Tatil Hem Enerji Depolama

Yeni sezon projeleri ve dijital yapımları öncesinde Bodrum'da adeta ruhunu dinlendiren Birce Akalay'ın bu samimi halleri magazin dünyasında ve sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Can dostlarıyla deniz keyfi yapan Akalay tatiline Yalıçiftlik'in huzurlu atmosferinde devam ediyor.

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