Birce Akalay: "Bir Sanatçı İçin Koşullar Zorlaşıyor"

Birce Akalay, uzun süreli dizi projelerindeki zorlukları ve dijital platformlardaki çalışma tarzını anlattı. Cannes Film Festivali’ne katılacak olan Akalay, hazırlıklara başladığını duyurdu.

Birce Akalay:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2025 12:42

Birce Akalay, televizyon dizilerindeki uzun süreli çalışma koşulları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu, bu tarz projelerde yer almanın zorlayıcı olduğunu belirtti.

"Koşullar Gerçekten Zorlaşıyor"

Birce Akalay, televizyon projelerinde uzun süre yayın yapabilmek için yazılan sayfa sayfa senaryoların senaristler, yapımcılar ve oyuncular için külfet oluşturduğunu dile getirdi. Akalay, "Bir sanatçı için koşullar gerçekten zorlaşıyor" diyerek, mevcut çalışma koşullarına dair düşüncelerini paylaştı. Uzun süreli projelerdeki yoğun iş yüküne dikkat çeken oyuncu, "Yeni jenerasyon genç arkadaşlarımız da bu zorlukları deneyimliyor. O yüzden de daha etik olanı tercih ediyorum" dedi.

Dijital Platformlarda Çalışmanın Etik Yanı

Birce Akalay, dijital platformlarda çalışma tarzını çok sevdiğini ve burada yapılan işlerin daha disiplinli ve etik olduğunu vurguladı. "Dijital platformlardaki tutarlılığı çok seviyorum. Disiplinli, programlı çalışma halini çok daha etik buluyorum" ifadelerini kullanan Akalay, bu nedenle dijital projelere katıldığını belirtti.

Amsterdam Tatili ve Sevgilisi Hakan Kurtaş

Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte Amsterdam’da geçirdiği tatilden döndüğünü ve sosyal medya hesaplarında tatil fotoğraflarını paylaştığını açıkladı. "Vizesi için üç dört gün orada vakit geçirdik" diyen Akalay, tatildeyken bile Türkiye gündemini takip ettiğini aktardı.

Cannes Film Festivali Hazırlıkları

Birce Akalay, Cannes Film Festivali’ne katılacağını duyurarak hazırlıklara başladığını belirtti. Festivaldeki kıyafet seçimleri hakkında çekinceleri olup olmadığı sorusuna ise "Ne istersem o" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Hakan Kurtaş’ın festivalde kendisine eşlik edip etmeyeceğiyle ilgili de "Hakan Bey'in programını bilmiyorum, şu an hiçbir şey diyemem ama muhtemelen tek olurum" dedi.

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