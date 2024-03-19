Birce Akalay, Bebek Parkı'nda huzur buldu!

Ünlü oyuncu Birce Akalay, son olarak Bebek Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi. Köpeğiyle birlikte parka gelen Akalay, bir ağacın gölgesinde denizi izleyerek dinlendi.

Birce Akalay, Bebek Parkı'nda huzur buldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2024 10:32

Gazetecilerin objektiflerine yakalanan Akalay, çevresine sürekli göz atarak fotoğrafının çekilip çekilmediğini kontrol etti. Bir süre kitap okuyan Akalay, daha sonra arkadaşıyla buluşarak uzun süre sohbet etti.

Gün boyu parkta vakit geçiren Akalay, huzurlu anlar yaşadığı bu anları sosyal medya hesabından da paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Uzun süre sonra bir araya geldiği arkadaşıyla keyifli vakit geçiren Akalay, günün sonunda parktan ayrıldı.

Birce Akalay'ın Bebek Parkı'nda geçirdiği bu huzurlu gün, hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı. Oyuncunun doğayla iç içe ve keyif dolu anları, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

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