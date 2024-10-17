Birce Akalay, 'Aşk' için görüşmelere başladı

Disney Plus, yerli pazarda güçlü bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor! Platform, Ay Yapım’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve aynı adama aşık olan anne-kızın çarpıcı öyküsünü anlatan “Aşk” dizisini izleyicilerle buluşturacak. Sekiz bölümlük mini dizi olarak planlanan proje, Disney Plus’ın şubat ayında yerli içeriklere yaptığı büyük yatırımların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Disney Plus, kısa bir süre önce Karga Seven’den Burak Deniz ve Öykü Karayel’li “Umami – Kaynama Noktası”, MGX’ten Giray Altınok ve Ezgi Mola’lı “Belki Bir Gün Bir Yerde”, 25 Film’den İbrahim Büyükak’lı “Kalender Pide” filmleri ve O3 Medya’dan Barış Arduç ve Hande Erçel’li “Reminder” dizisi gibi projelerle geniş bir içerik portföyü oluşturmuştu. Şimdi ise Ay Yapım’la yaptığı iş birliği sayesinde “Aşk” dizisi de platformun iddialı projeleri arasında yerini aldı.

Önümüzdeki hafta, Disney Plus yeni reklamlı modelini marka ve ajanslara özel bir lansmanla tanıtacak. Bakalım, izleyiciler bu heyecan verici projeye nasıl tepki verecek!



BİRCE AKALAY'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ!

Disney Plus’ın iddialı yeni dizisi “Aşk” için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, Burak Müjdeci’nin yönetmen koltuğunda oturacağı dizide, varlıklı bir hayat süren Aylin’in çarpıcı hikayesi anlatılacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aylin karakteri için ünlü oyuncu Birce Akalay ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Dizide Aylin, ikinci eşi Yalçın ile konforlu bir hayat yaşarken, genç yaşta yaptığı ilk evliliğinden olan yetişkin kızı Şirin ile karmaşık bir ilişkiye sahip. Aylin’in aşk hayatı ve dram dolu hikayesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Birce Akalay, daha önce Kuş Uçuşu ve Bir Derdim Var dizilerinde başarılı yönetmen Burak Müjdeci ile çalışmıştı. Eğer “Aşk” dizisini kabul ederse, ikili yeniden aynı projede buluşacak. Dizinin kadrosu ve detayları şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.