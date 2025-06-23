Birce Akalay, 41. Yaş Gününü Romantik Bir Partiyle Kutladı

Başarılı oyuncu Birce Akalay, 41. yaş gününü sevgilisi, ailesi ve yakın dostlarının katıldığı romantik bir partiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği doğum günü gecesi, sıcak ve samimi atmosferiyle uzun süre konuşulacak. Akalay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu Haziran, diğer Haziranlar gibi değil” diyerek duygularını dile getirdi.

Doğum Günü Kutlamasına Ünlü İsimler Akın Etti

Doğum günü kutlaması, hem şıklığı hem de samimiyetiyle dikkat çekti. Birce Akalay, doğum günü pastasını sevgilisi ve sevdikleriyle birlikte kesti. Geceye katılan ünlü isimler, oyuncunun mutluluğunu paylaşırken bol bol fotoğraf çektirdi. Akalay, sosyal medya paylaşımında, “Bu harika gece için hepinize teşekkür ederim. Tek bir isteğim var; adalet, hak, hukukun üstünlüğü” ifadelerini kullandı.

İlk Kutlama Hakan Kurtaş'tan Geldi

Bir süredir mutlu bir ilişki yaşayan Hakan Kurtaş, sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Sosyal medya hesabında birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Kurtaş, “İyi ki doğdun biriciğim. Hayatı hep dalgasıyla, köpüğüyle, layığıyla yaşayalım. Aşığınım” notunu yazdı. Çiftin aşk dolu paylaşımları takipçilerini mest etti.