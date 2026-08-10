Biran Damla Yılmaz Tatil Sezonunu Antalya'da Açtı! İşte O Pozlar

Ekranların sevilen oyuncusu Biran Damla Yılmaz yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da aldı. Akdeniz'in tadını çıkaran 29 yaşındaki güzel oyuncu tatilinden en renkli ve neşeli kareleri kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlar oyuncunun moralinin yerinde olduğunu gözler önüne serdi.

Eski Sevgilinin Şok İddialarıyla Gündeme Gelmişti

Geçtiğimiz yıl evlilik teklifi aldığı sevgilisi Abdurrahman Aydın ile Mayıs ayında yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz ayrılık sonrası basına yansıyan asılsız iddialarla zor günler geçirmişti. Ayrıldığı sevgilisi Aydın ünlü oyuncunun 144 bin euroluk estetik operasyon borcu bulunduğunu ve bu sebeple Almanya'da hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını iddia ederek şok yaratmıştı.

Yasal Süreç Başlatıldı: Sahtecilik İddiası

Ortaya atılan ağır ithamların ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Biran Damla Yılmaz'ın avukatı haberleri kesin bir dille yalanlayan resmi bir basın açıklaması yayımlamıştı. Açıklamada Abdurrahman Aydın hakkında derhal uzaklaştırma kararı aldırıldığı ve adli soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Ayrıca söz konusu şahsın resmi belgelerde sahtecilik yaparak güzel oyuncudan haksız para talebinde bulunduğu vurgulanmıştı. Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından Antalya'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Yılmaz huzurlu halleriyle dikkat çekti.