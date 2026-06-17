Biran Damla Yılmaz Patladı! Tehdit İddiası Ortalığı Karıştırdı

Son günlerde magazin dünyasında oldukça sert bir tartışma yaşanıyor. Oyuncu Biran Damla Yılmaz eski nişanlısı Abdurrahman Aydın’ın kendisi hakkında ortaya attığı iddialara sessiz kalmadı ve tüm yaşananları açık bir şekilde anlattı. Ortaya çıkan açıklamalar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İddialar Ve Karşılıklı Suçlamalar

Olayın fitilini eski nişanlının yaptığı bazı açıklamalar ateşledi. Yılmaz hakkında Almanya’da estetik yaptırdığı ve maddi konularla ilgili sorunlar yaşandığı gibi iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar kısa sürede yayılırken gözler ünlü oyuncuya çevrildi.

Biran Damla Yılmaz ise bu söylentilere net bir şekilde karşılık verdi. Yaşananların gerçeği yansıtmadığını söyleyen oyuncu özellikle sağlık süreci üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Sağlık Sürecini İlk Kez Anlattı

Yılmaz açıklamasında uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarından da bahsetti. Küçüklüğünden beri bazı rahatsızlıklarla mücadele ettiğini ve bu yüzden Almanya’da tedavi gördüğünü söyledi. Bu sürecin kolay geçmediğini uzun süre hastanede kaldığını ve zaman zaman zor günler yaşadığını ifade etti.

Ayrıca yapılan ameliyatın estetik değil tamamen sağlıkla ilgili olduğunu vurguladı. Özellikle kadın sağlığıyla ilgili bir operasyon geçirdiğini ve ileride anne olabilmek için bu sürecin önemli olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte iş hayatında da zorlandığını bazı projeleri sağlık nedeniyle kabul edemediğini anlattı. Yani dışarıdan göründüğü gibi bir “lüks estetik” süreci olmadığını özellikle belirtti.

Tehdit İddiaları Ve Hukuki Süreç

Açıklamaların en dikkat çeken kısmı ise eski nişanlısıyla ilgili yaptığı iddialar oldu. Yılmaz bazı tehditler aldığını ve bu nedenle hukuki yollara başvurduğunu söyledi.

"Urfa’ya gelip seti basıp oteli başıma yıkacağını söyledi. Güvenlik tedbirleri aldım. Hukuki olarak uzaklaştırma kararı aldırdım. Erkeklik bir kadının saçma sapan belgelerini basına vermekle tehdit etmek midir? Erkek adam bir dönem evlenmek istediği kadının hakkında konuşur mu? Bir erkeği sevip ona güvenmenin sonucu bu çirkin manzara oldu. Bu erkeklik değil!" diyen oyuncu set ortamına ve bulunduğu yerlere zarar verileceği yönünde sözler duyduğunu bu durum sonrası güvenlik önlemleri almak zorunda kaldığını ifade etti. Hatta uzaklaştırma kararı aldığını da belirtti. Bu açıklamalar olayın sadece bir ayrılık meselesi olmadığını daha ciddi bir sürece dönüştüğünü gösterdi.

Sosyal Medyada Büyük Tartışma

Biran Damla Yılmaz’ın açıklamaları sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı oyuncuya destek verirken bir kısım ise karşı tarafın iddialarını tartışmaya devam etti.

Özellikle sağlık açıklamaları ve tehdit iddiaları konunun daha da büyümesine neden oldu. Magazin gündemi ise bu olayın etkisiyle oldukça hareketli bir hale geldi. Görünen o ki bu konu bir süre daha konuşulmaya devam edecek ve taraflardan gelecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.