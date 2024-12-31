Bir Zamanlar İstanbul dizisinden ilk kareler

Başrollerini başarılı oyuncular Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı dizide, Ceyhan “Ali Şahinbey” karakterine hayat verirken, Alina Boz “Gazeteci Seher” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İkilinin ekrandaki uyumu şimdiden büyük merak konusu.

Mehmet Bozdağ’ın yapım ve proje tasarımını üstlendiği diziyi usta yönetmen Metin Günay yönetecek. Kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Didem Balçın, Özge Özder, Şebnem Dönmez gibi deneyimli isimlerin yanı sıra genç yetenekler de bulunuyor.

Yeni yılın ilk günlerinde sete çıkması planlanan “Bir Zamanlar İstanbul”, güçlü karakterler, dönemin dokusunu yansıtan atmosferi ve heyecan dolu hikâyesiyle şimdiden yılın en iddialı projelerinden biri olmaya aday. Dizinin yayın tarihi ve ilk fragmanının ne zaman paylaşılacağı ise izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.