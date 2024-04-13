Bir tatil pozu da Zeynep Bastık'dan geldi!

Bayram tatilini fırsat bilen ünlüler, güneşin tadını çıkarmak için tatil beldelerine akın etti. Türk pop müziğinin genç ve başarılı isimlerinden Zeynep Bastık da soluğu tatil beldesinde aldı ve güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şarkıcı, paylaşımına "Nisanda bronzlaştım" notunu düşerek, tatilin keyfini çıkardığını ve güneşin altında bronzlaşmanın tadını çıkardığını belirtti. Bastık'ın pozitif enerjisi ve doğal güzelliği, takipçilerinden de büyük ilgi gördü.



