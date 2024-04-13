Bir tatil pozu da Zeynep Bastık'dan geldi!

Bayram tatilini fırsat bilen ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Zeynep Bastık da güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Şarkıcı paylaşımına şu notu düştü: "Nisanda bronzlaştım."

Bir tatil pozu da Zeynep Bastık'dan geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2024 18:11

Bayram tatilini fırsat bilen ünlüler, güneşin tadını çıkarmak için tatil beldelerine akın etti. Türk pop müziğinin genç ve başarılı isimlerinden Zeynep Bastık da soluğu tatil beldesinde aldı ve güneşlenirken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şarkıcı, paylaşımına "Nisanda bronzlaştım" notunu düşerek, tatilin keyfini çıkardığını ve güneşin altında bronzlaşmanın tadını çıkardığını belirtti. Bastık'ın pozitif enerjisi ve doğal güzelliği, takipçilerinden de büyük ilgi gördü.

Benzer Haberler
Derya Uluğ: Ağzımızın tadı bozulmasın Derya Uluğ: Ağzımızın tadı bozulmasın
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın 16. evlilik yıldönümü kutlamaları dikkat çekti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın 16. evlilik yıldönümü kutlamaları dikkat çekti
Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı
Çağlar Ertuğrul: Kız arkadaşım ve ben yeni Kıvanç ve Başak gibiyiz Çağlar Ertuğrul: Kız arkadaşım ve ben yeni Kıvanç ve Başak gibiyiz
Cumhurbaşkanı Açıklama Yaptı: Hafta Sonu Sonrası Emekliler Bankadan Ödeme Alacak Cumhurbaşkanı Açıklama Yaptı: Hafta Sonu Sonrası Emekliler Bankadan Ödeme Alacak
Survivor All Star'da büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu! Survivor All Star'da büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu!
ÇOK OKUNANLAR
Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı
  • 09-04-2024 16:04

Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la dudak dudak görüntüleri ortaya çıktı

Hadise tatil sezonunu açtı!
  • 13-04-2024 10:12

Hadise tatil sezonunu açtı!

Tuba Ekinci'nin 'Condom' dansı sosyal medyanın gündeminde
  • 13-04-2024 10:48

Tuba Ekinci'nin 'Condom' dansı sosyal medyanın gündeminde

Bir tatil pozu da Zeynep Bastık'dan geldi!
  • 13-04-2024 18:11

Bir tatil pozu da Zeynep Bastık'dan geldi!

13 Milyon 300 Bin Emekliye Yeni Haber Var! Emeklilere 15444 TL'ye Kadar Yeniden Nakit Ödenecek!
  • 11-04-2024 13:07

13 Milyon 300 Bin Emekliye Yeni Haber Var! Emeklilere 15444 TL'ye Kadar Yeniden Nakit Ödenecek!