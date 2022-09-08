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Gecce Magazin Haberleri

'Bir Peri Masalı'ndan ilk tanıtım!

Fox TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı”nın merakla beklenen ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

'Bir Peri Masalı'ndan ilk tanıtım!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-09-2022 15:02

Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Çağıl Bocut ile Merve Çolak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, “Bir Peri Masalı”nın merakla beklenen ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Ürün, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide; her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi ele alınacak.

“Bir Peri Masalı”, çok yakında FOX’ta.

 

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