'Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihi belli oldu!

Netflix, merakla beklenen yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var için yayın tarihini özel bir video ile duyurdu. 20 Mart 2025’te izleyiciyle buluşacak olan dizi, eğlenceli ve gizemli hikayesiyle dikkat çekiyor.

Başrollerini Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur’un paylaştığı dizinin yapımını BKM üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaryosu ise başarılı yazar Deniz Akçay’ın kaleminden çıkıyor.

Bir İhtimal Daha Var, yeteneğini ve umudunu kaybeden İsa’nın (Ata Demirer) hikayesini anlatıyor. İsa’nın yolu, iş insanı Refik Argun (Uğur Yücel) ile kesişir. Ancak bu karşılaşmanın bir sorunlu yanı vardır: Refik bir cinayete kurban gitmiştir ve hayalet olarak İsa’nın karşısına çıkar. İsa, Refik’in katilini bulup bu hayaleti hayatından çıkarmak zorundadır. Peşindeki tehlikeler ve beklenmedik olaylarla dolu bu macera, hem trajikomik hem de bol sürprizli anlar sunuyor.

Dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de eğlenceli hikayesiyle 20 Mart’ta yalnızca Netflix’te izleyicilerle buluşacak!