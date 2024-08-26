Bir gecede 100 şarkı



İş Bankası'nın 30. yılını doldurmuş çalışanlarının kıdem ödüllerinin verildiği özel gecede yüzyıllık unutulmaz eserler, Muazzez Ersoy'un devleştiği sahnesiyle yeniden hayat buldu. Birbirinden özel şarkıların yer aldığı repertuvarıyla katılanlara unutulmaz anlar yaşatan Muazzez Ersoy sahne ışığıyla ve bitmeyen enerjisiyle herkesi bir kez daha kendisine hayran bıraktı.





YÜZYILLIK ŞARKILARLA YÜZYILA BEDEL SAHNE!



Geceye özel hazırlanan kostümü, bitmeyen enerjisi ve efsaneleşmiş sahne ışığıyla aydınlattığı unutulmaz gecede Muazzez Ersoy, tam tamına yüz unutulmaz eser seslendirerek "Nostalji Müziğin Kraliçesi" ünvanının hakkını bir kez daha verdi. Sahnesinin ilk anlarından son dakikasına kadar enerjisiyle herkesi mest eden Muazzez Ersoy'a alkışlar bir an olsun susmadı. Hem duygu dolu anların hem de coşkunun tavan yaptığı gecede usta sanatçı, Atatürk'le özdeşleşen Zeybek dansı performansıyla da alkış yağmuruna tutuldu. Ersoy'a geceye katılan izleyiciler de danslarıyla eşlik etti. Coşkunun bir an olsun dinmediği gecede güçlü sesi, güzelliği ve yüz şarkılık performansıyla Muazzez Ersoy izleyenlere "Maşallah" dedirtti.