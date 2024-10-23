Bir Gece Masalı yıldızları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, Cannes'da

Sevilen dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, dünya televizyon endüstrisinin en prestijli fuarlarından biri olan MIPCOM için Cannes'a giderek dikkatleri üzerlerine çekti. İkilinin fuarda yer alması, hem uluslararası yapımcılarla işbirliği fırsatlarını artırdı hem de dizinin global arenada daha fazla tanınmasını sağladı.

Cannes sokaklarında fuar için objektiflere poz veren Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranları, ünlü oyuncuların şıklığını ve uyumunu övgü dolu yorumlarla taçlandırırken, ikilinin Cannes'da geçirdiği anlar binlerce beğeni topladı.