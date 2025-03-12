“Bir Gece Masalı” kadrosuna güçlü isimler katılıyor!

NGM imzalı dizinin kadrosuna iki usta oyuncu daha katıldı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği dizinin güçlü hikâyesine Ayşegül Günay ve Tuna Arman dahil oldu.

Başarılı yönetmen Emre Kabakuşak’ın yönettiği dizide Tuna Arman, “Fatma” karakterine hayat verirken, Ayşegül Günay ise “Handan” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı dizide, Mahir ve Canfeza’nın imkânsız aşkı etkileyici sahnelerle ekrana taşınıyor. Senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı Bir Gece Masalı, sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümleriyle heyecanı artırmaya devam edecek.

Dizinin yeni bölümlerinde neler olacağı merakla bekleniyor!