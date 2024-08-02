'Bir Gece Masalı' için start verildi!

Yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanan "Bir Gece Masalı" dizisinin çekimleri başladı. İşte detaylar...

'Bir Gece Masalı' için start verildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2024 16:30

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM yapımı "Bir Gece Masalı" dizisi, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı yeni sezonuyla büyük bir merakla bekleniyor.

Dizinin çekimleri, nisan ayında İstanbul’da başlamış, ardından Denizli’deki konak sahneleriyle devam etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaz tatili arası verilen dizinin seti, pazartesi itibariyle yeniden İstanbul’da kurulacak. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı sosyal medya için hazırlanan ilk afiş, büyük ilgi topladı. Dizinin merakla beklenen tanıtımının ise çok yakında yayınlanması planlanıyor.

Eylül ayında izleyiciyle buluşacak olan ve Emre Kabakuşak’ın yönetip Eda Tezcan’ın yazdığı "Bir Gece Masalı", Burak Deniz’in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un hayat verdiği Yörük kızı Canfeza’nın imkansız aşkının hikayesini anlatacak. Pamukkale’de başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan bu destansı hikayede, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan ve Nazan Diper gibi birbirinden değerli oyuncular rol alacak. Dizinin müziklerini ise Alp Yenier yapıyor.

NGM, "Bir Gece Masalı"nın yanı sıra yeni sezonda “Son Bakış” kod adlı dizinin dışında da birçok yeni projeye imza atmaya hazırlanıyor.

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