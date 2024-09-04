"Bir Gece Masalı" dizisindeki erotik abdest alma sahnesi olay oldu!

ATV'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı," yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı dizinin ilk bölümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizide Su Burcu Yazgı Coşkun’un canlandırdığı "Canfeza" karakterinin abdest sahnesi, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Söz konusu sahnede, "Canfeza" karakteri abdest alırken, bu anlar kameralar tarafından ağır çekimde gösterildi. Aynı zamanda, dizinin diğer başrol oyuncusu "Mahir" (Burak Deniz), bu sahneyi gizli bir şekilde izlerken ekrana yansıdı.

İzleyiciler, abdest sahnesinin bu şekilde işlenmesine tepkisiz kalmadı. Sahne sırasında ekrana gelen duada, "Kalemin ve kaderin sahibi güzel Allahım, sana yalvarıyorum..." gibi sözler yer alırken, izleyiciler sahnenin atmosferi ve anlatım biçimini oldukça dikkat çekici buldu.

Sosyal medya kullanıcıları, sahneyle ilgili birçok yorum yaptı. Bir kullanıcı, "Erotik abdest sahnesi de ilk görüyorum" şeklinde bir yorumda bulunarak, sahnenin farklı ve şaşırtıcı olduğuna vurgu yaptı. Bu tür yorumlar, sahnenin sosyal medyada viral olmasına neden oldu.

"Bir Gece Masalı," ilk bölümüyle büyük bir çıkış yaparken, abdest sahnesi uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, bu sahne şimdiden televizyon dünyasında unutulmaz anlar arasına girdi.