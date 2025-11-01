Bir Dönemin Efsanesi Geri Döndü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Tanıtımı Sosyal Medyayı Salladı: "İzlerken Utandım"

Kısmetse Olur "Aşkın Gücü" Formatıyla Prime Video'da Yeniden Başlıyor

Bir döneme damgasını vuran izdivaç programı Kısmetse Olur, yeni formatıyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan program, yenilenmiş hâliyle daha önce YouTube platformunda yayınlanmıştı. Ancak bu yayın hayatı kısa sürmüştü. Kısmetse Olur şimdi de "Aşkın Gücü" formatıyla Prime Video platformunda yayınlanacak.

Programın sunuculuğunu daha önceki formatlarında da olduğu gibi Öykü Serter üstleniyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 3 Kasım'da yayın hayatına başlayacak. Yayın tarihi için geri sayım başlarken, programın gelin adaylarının tanıtım videosu yayınlandı. Bu tanıtım videosu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri hâline geldi.

Gelin Adaylarının Tanıtım Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu: "İzlerken Utandım"

Programın gelin adaylarının kendilerini tanıttıkları video, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Video, kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti. Gelin adaylarının tanıtımına gelen yorumlar oldukça sert oldu.

Kullanıcılar, videoya yönelik yoğun eleştirel yorumlar yaptılar. Sosyal medya kullanıcıları, tanıtımı izledikten sonra şu ifadeleri kullandı: "İzlerken ben utandım" ve "Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?" Bu ifadeler, tanıtımın izleyiciler üzerindeki etkisini gösterdi. Ayrıca bazı kullanıcılar, "Parodi falan mı yoksa gerçek mi?" sorusunu sorarak tanıtımın gerçekliğini sorguladılar. Bir başka eleştiri ise "Bunları çok mu arıyorlar?" şeklinde oldu. Gelen bu olumsuz yorumlar, programın yeni formatının izleyici nezdindeki ilk algısını ortaya koydu. Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yayın hayatına sosyal medyada bu şekilde tartışmalarla başlıyor.