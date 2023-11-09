Bir Derdim Var nerede çekiliyor? Hangi diziden uyarlama

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi "Bir Derdim Var" seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Modern zamanların kargaşasında kendine yer bulmaya çalışan karakterlerin hikayesini ele alan bu dizi, dram ve romantizmi harmanlayarak ekrana taşıyor. Peki, Bir Derdim Var konusu nedir? Bir Derdim Var oyuncuları kimler? Bir Derdim Var nerede çekiliyor, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

"Bir Derdim Var" Dizisinin Konusu

"Bir Derdim Var", başarılı bir doktor olan Nilüfer'in etrafında dönen olayları merkezine alıyor. Hayatının kontrolünü elinde tutmaya çalışan Nilüfer, bir yandan kariyerine odaklanırken, diğer yandan geçmişinin gölgesinde kalmamaya çalışır. Dizi, Nilüfer'in Savcı Ömer ile olan karmaşık ilişkisini ve her ikisinin de içsel mücadelelerini derinlemesine ele alıyor.

"Bir Derdim Var" Oyuncu Kadrosu

Dizi, Türk televizyonlarının sevilen isimleri Birce Akalay ve Mert Fırat'ı başrolde buluşturuyor. Onlara, Engin Hepileri ve Neslihan Arslan gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor. Her biri kendi alanında uzman olan bu isimler, karakterlerine hayat vererek hikayenin dokusunu zenginleştiriyor.

Bir Derdim Var nerede çekiliyor ve hangi diziden uyarlama

İstanbul'un tarihi ve modern dokusunu bir araya getiren "Bir Derdim Var" dizisi, Beşiktaş ve Galata gibi ikonik mekanlarda çekiliyor. İtalyan yapımı "Oltre La Soglia"dan uyarlanan dizi, her Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşuyor.

"Bir Derdim Var" dizisi, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İstanbul'un büyüleyici atmosferinde çekilen bu dizi, dram ve romantizmi birleştirerek izleyicilere yeni bir hikaye sunuyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday bu yapım, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.