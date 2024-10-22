'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin galası gerçekleşti

Gece oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Davetlilerin salondan dolup taştığı izleme boyunca oyuncular ve konuklar kahkahaları kadar gözyaşlarına da hâkim olamadı.

Filmin sonunda sahneye davet edilen oyuncular ve film ekibi gözyaşları ve coşku dolu tezahüratlarla dakikalarca ayakta alkışlandı. Alkışlar kesilmediği için sunucu Ceyda Düvenci kapanış takdimini ve oyuncular da teşekkür konuşmalarını uzunca bir süre yapamadı.

Filmin son jeneriğinde yer alan ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ adlı eseri seslendiren Dilek Türkan şarkıyı sahnede spontane olarak oyuncular ve konuklarla beraber bir kez daha seslendirdi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve içinde geçtiği dönemi eşsiz bir dille anlatan etkiletici prodüksiyonu ile sezonun en iddialı filmleri arasında yer alan BİR CUMHURİYET ŞARKSI filminin galasına katılan konuklar arasında; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, , Müjdat Gezen & Leyla Gezen, Oya Başar, Umut Kırca, Hadise, Rıza Kocaoğlu, Ebru Özkan, Ercan Saatçi, Birol Güven, Cezmi Baskın, Salih Kalyon, Yönetmen Hakan Algül, Cem Gelinoğlu, Ali Sunal ve İbrahim Selim’de vardı.

OKAN YALABIK’IN ‘yirmi altı’ İSİMLİ SERGİSİ GALADA SEYİRCİYLE BULUŞTU

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde Zeki Üngör’e hayat veren yetenekli oyuncu Okan Yalabık’ın set boyunca oyun dışı anları kendi fotoğraf makinesi ile ölümsüzleştirdiği fotoğrafları yapılan bir ön seçki ile galada seyirciyle buluştu.



