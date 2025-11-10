Bir Başkadır Dizisi Geri Dönüyor: Yeni Sezon 5 Yıl Sonra Geliyor

Netflix’in fenomen dizisi "Bir Başkadır", beş yıl aradan sonra ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Berkun Oya imzalı dizinin yeni sezonu, dört bölüm olarak çekilecek. Dizinin hayranları, bu sürpriz dönüşe çok sevindi.

Çekimler Aralık Ortasında Başlayacak

12 Kasım 2020'de yayınlanan Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizi aralık ortasında sete çıkacak. Çekimlerin yaklaşık bir ay sürmesi planlanıyor. Yeni sezonun çekimleri ocak ortasında tamamlanacak.

Yeni Sezon 4 Bölümden Oluşacak

Netflix’te yayınlanacak olan ikinci sezon, dört bölümden oluşacak. İlk sezon büyük ilgi görmüştü. Dizinin ilk sezonunda İstanbul’da yaşayan farklı sınıflardaki insanların yollarının kesişme hikâyesi anlatılmıştı. Öykü Karayel’in hayat verdiği "Meryem" karakteri, hikayenin merkezinde yer almıştı.