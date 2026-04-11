"Bindi ve Gitti": Kadir Ezildi’nin Çocukluk Travması Sosyal Medyayı Salladı

Kadir Ezildi'nin babası tarafından terk ediliş hikayesi Esra Ceyhan'ı ağlattı! Ünlü sunucunun çocukluk travmasına dair şok edici detaylar haberimizde.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2026 18:13

Ekranların sevilen yüzü, Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarının başarılı sunucusu Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programında hayatının en zor günlerinden birini paylaştı. Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına konuk olan ünlü isim, babasının kendilerini terk ettiği anı tüm çıplaklığıyla anlattı. Yıllardır içinden atamadığı bu derin yarayı paylaşan Ezildi’nin sözleri, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri derinden sarstı.

Aniden Gelen Ayrılık Kararı

Kadir Ezildi, henüz 14 yaşındayken ailesinin dağılmasına şahitlik ettiği o akşamı büyük bir hüzünle yâd etti. Babasının bir akşam aniden ayrılık kararını açıkladığını belirten Ezildi, o an hissettiklerini "sudan çıkmış balık gibiydik" sözleriyle ifade etti. Bu kararın sadece anne ve babasının boşanması anlamına gelmediğini, hayatındaki tüm dengelerin bir anda altüst olduğunu dile getirdi. Genç yaşta omuzlarına binen bu ağır yük, Kadir Ezildi için unutulması imkansız bir dönüm noktası oldu.

Kardeşinin Habersiz Oyunları ve Gözyaşları

Ünlü sunucunun anlatımında en dikkat çeken ve yürek burkan detaylardan biri, o sırada hiçbir şeyden haberi olmayan küçük kardeşiyle ilgili olandı. Babasıyla evin içinde hayatlarını değiştirecek olan bu ayrılık konuşmasını yaparken, kardeşinin aşağıda parkta arkadaşıyla oyun oynadığını söyledi. Kardeşinin balkonun altına gelip kendilerine seslendiği o anı hiç unutamadığını belirten Ezildi, babasıyla sadece birbirlerine bakıp uzun uzun ağladıklarını ifade etti. Bu sessiz çığlık, programın sunucusu Esra Ceyhan üzerinde de derin bir etki bıraktı.

Son Bakış ve Esra Ceyhan’ın Gözyaşları

Ezildi, babasının valizlerini toplayıp evden ayrıldığı son dakikaları anlatırken stüdyoda duygusal bir fırtına koptu. Babasının taksi çağırdığını ve mutfak balkonunun perdesinin arasından onu izlediğini söyleyen ünlü isim, "Babam valizleri taksiye koydu, kapıyı açarken şöyle bir yukarı baktı. O an benim bakışıma denk geldi ve bindi gitti" dedi. Bu sahneyi anlatırken sesi titreyen Ezildi’ye dayanamayan Esra Ceyhan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu samimi itiraf, izleyiciler tarafından "yılın en duygusal televizyon anı" olarak nitelendirildi.

İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı
  • 10-04-2026 17:04

Avustralya’dan İfade Vermeye Geliyor: Somer Sivrioğlu Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi.
  • 09-04-2026 16:49

  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.
  • 08-04-2026 18:08

Emre Fel’den iddialara net yanıt: “Bir yudum alkol içmedim”
  • 10-04-2026 10:37

