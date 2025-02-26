"Binbir Gece Masalları" dizisine sürpriz isim

Bozdağ Film’in TRT Tabii için hazırladığı, dev bütçeli dönem dizisi **“Binbir Gece Masalları”**nın çekimleri dün resmen başladı. Dizide Şehrazat ile Sultan Şehriyar’ın etkileyici hikayesi beyazperdeye taşınırken, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2025 18:04

Bozdağ Film’in TRT Tabii için çektiği "Binbir Gece Masalları" dizisinin çekimleri resmen başladı! Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'u başrollerde buluşturan dev bütçeli dönem dizisi, Şehrazat ile Sultan Şehriyar’ın etkileyici hikâyesini ekrana taşıyacak.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Yağmur Öztürk de katıldı! Son olarak "Kuruluş Osman" dizisinde Elçim Hatun rolüyle dikkat çeken genç oyuncu, "Binbir Gece Masalları" dizisinde Şehrazat’ın (Cansu Dere) sağ kolu Leyla karakterini canlandıracak. 30 bölümlük dizi, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle izleyiciyi masalsı bir yolculuğa çıkaracak.

Tarihi atmosferi ve usta oyuncu kadrosuyla merakla beklenen "Binbir Gece Masalları", izleyicilere unutulmaz bir dizi deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor!

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