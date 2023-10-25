BİM 27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta yine yok yok

BİM Aktüel 27 Ekim 2023 kataloğu ile haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan ve uygun fiyatları ile tüketicinin kalbini fetheden BİM market yine efsane ürünleri raflarına taşımaya hazırlanıyor. 27 Ekim cuma BİM aktüel kataloğu ile gelecek indirimli ürünler tek tek listelendi. yeni BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta mutfak ürünlerinde dev indirim fırsatları sizi bekliyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM kataloğu ile bu hafta hangi ürünler gelecek?

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimli ürün fırsatları netleşti. Bu hafta BİM markette birçok üründe indirim var. Ancak özellikle mutfak ürünleri öne çıkıyor. BİM'de 27 Ekim'de başlayacak olan indirim kampanyasının detayları şöyle:

Dijitsu 55" UHD Smart Tv 9.399 TL

Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.599 TL

HP 7N4W2AA Notebook 12.999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 5.299 TL

Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 265 TL

Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 119 TL

Hypergear Xpods Pro Tws Kulaklık 379 TL

Hypergear Tws Kulak İçi Kulaklık 179 TL

Polosmart Akıllı Saat 399 TL

House Pratik Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 299 TL

House Pratik Tesla Işıklı Plazma Küre 229 TL

Polosmart Akım Korumalı Uzatma Kablosu 199 TL

House Pratik 8,5" Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 119 TL

Polosmart Telefon - Tablet Standı 75 TL

House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri 74,50 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2.499 TL

Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 599 TL

27 EKİM BİM KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM Aktüel 27 Ekim 2023 kataloğu ile bir hafta boyunca geçerli olacak indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Cuma günü erken saatlerde başlayacak olan BİM market indiriminde sizlere sunulacak ürünler ve fiyatları şöyle:

North Pacific Hobi Olta Seti 499 TL

North Pacific Olta Sehpası 179 TL

Balıkçı Çantası 179 TL

Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 149 TL

Işıldak 99 TL

North Pacific Balıkçı Pensesi 89 TL

Tekli Olta Ayağı 65 TL

North Pacific Balıkçı Makası 49,50 TL

Balık Kavrama Aparatı 49,50 TL

North Pacific Sahte Balık Klipsi 10'lu 34,50 TL

North Pacific Fosfor 10'lu 34,50 TL

North Pacific Sahte Silikon Yem 10'lu 34,50 TL

North Pacific Olta Zili 5'li 34,50 TL

North Pacific Sahte Balık 29,50 TL

North Pacific Zoka 10 gr 5'li 29,50 TL

North Pacific Zoka 8 gr 5'li 24,50 TL

Clementoni Puzzle 1000 Parça 119 TL

Clementoni Doğa Puzzle 500 Parça 99 TL

Mozart Akrilik Boya 32,50 TL

Mozart Puzzle Yapıştırıcısı 250 ml 32,50 TL

Mozart Tuval 30x40 cm 59 TL

Mozart Tuval 25x35 cm 49 TL

Mozart Fırça Seti 3'lü 29,50 TL

Kitap Okuma Işığı 49,50 TL

27 EKİM BİM KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

BİM'de 27 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mutfak ürünlerinde dev indirimler tüketicilerle buluşacak. 27 Ekim BİM kataloğu fiyat listesi şöyle:

Tefal Simplicty Tava 32 cm 499 TL

Tefal Şef Bıçağı 20 cm 229 TL

Tefal Santoku Bıçağı 229 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 199 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 22 cm 159 TL

Colorina 2 Katlı Kurabiyelik 115 TL

Colorina Ayaklı Kek Tabağı 26 cm 99 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 89 TL

Kapaklı Kase Seti 67,50 TL

3 Çekmeceli Kutu/Organizer 39,50 TL

Sürgülü Süzgeç 32,50 TL

Melamin Nihale / Kepçe Altlığı 27,50 TL

Benante Baykuş Figürlü Kupa 400 ml 119 TL

Casilda Home Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 700 cc 65 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 22,50 TL

Cam Baharatlık 210 cc 19,50 TL

Glass in Love Cam Kupa 250 cc 15 TL

Vakumlu Saklama Kabı 3 Litre 29,50 TL

Vakumlu Saklama Kabı 2 Litre 24,50 TL

Vakumlu Saklama Kabı 0,5 Litre 12,50 TL

Okyanus Home Limon Press 24,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 59 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 49 TL

Saplı Gırgır 39,50 TL

Kalorifer Peteği Fırçası 22,50 TL

Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 11,50 TL