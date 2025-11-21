Bilet Krizi Çözüldü: Tarkan'dan Hayranlarına Büyük Müjde!

Tarkan'ın altı yıl aradan sonraki konser biletleri tükenince hayranları isyan etti. Megastar Tarkan, sosyal medyadan dört ek konser duyurdu!

Bilet Krizi Çözüldü: Tarkan'dan Hayranlarına Büyük Müjde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2025 16:20

Megastar Tarkan, altı yıl aradan sonra İstanbul’da vereceği konserlerle gündeme geldi. Sanatçı, 2019 yılındaki Harbiye konserlerinden sonra ilk kez İstanbul’da sahneye çıkacağını duyurmuştu. Bu açıklama üzerine büyük bir heyecan oluştu.

Tarkan, “16-17-20 ve 23 Ocak’ta Volkswagen Arena’da buluşuyoruz” sözleriyle konser tarihlerini paylaşmıştı. Ardından dün 11.00’de bilet satışı başladı. Böylece hayranlar sisteme yoğun şekilde yüklendi. Ancak kısa süre sonra biletlerin satışa çıktığı site çöktü.

Bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı sisteme erişemediğini belirtti. Ayrıca biletlerin dakikalar içinde tükendiğini gören hayranlar yoğun şikâyetlerde bulundu. Böylece konser satış süreci büyük bir tartışma yarattı.

Sosyal Medyada Bilet Tepkisi Büyüdü

Hayranlar, biletlerin çok kısa sürede tükendiğini görünce tepkilerini paylaştı. Kullanıcılar, "İlk girebilmek için sekiz kere alarm kurdum yine de alamadım", "Tarkan aşkım çöktü" ve "Dördü de dakikalar içerisinde tükenmiş olamaz" gibi yorumlar yaptı. Bu paylaşımlar kısa sürede gündeme taşındı.

Öte yandan bazı vatandaşlar biletlerin karaborsaya düştüğünü ileri sürdü. Böylece sosyal medyada “Bu duruma dur de Tarkan” çağrıları arttı. Hayranlar mağdur olduklarını belirtti. Konuyla ilgili yüzlerce yorum yapıldı.

Tarkan’dan Yeni Konser Müjdesi Geldi

Yaşanan yoğun ilgi üzerine Tarkan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Böylece hayranlarının beklediği haber netleşti. Sanatçı, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde dört konser daha vereceğini duyurdu.

Bu açıklama kısa sürede büyük ilgi topladı. Hayranlar, yeni tarihler sayesinde yeniden bilet alma şansı buldu. Böylece konser programı sekiz güne çıktı. Sanatçının açıklaması sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Yoğun İlgi Konserlere Olan Beklentiyi Artırdı

Tarkan’ın uzun yıllar sonra İstanbul’da konser vermesi, beklentiyi artırdı. Konserlerin Volkswagen Arena’da gerçekleşecek olması da dikkat çekti. Ayrıca ek konser kararı, hayranların yaşadığı bilet krizini hafifletti. Böylece konser süreci yeniden dengelendi.

Sanatçının duyurusu, yeni tarihler için de büyük bir talep oluşabileceğini gösterdi. Önümüzdeki günlerde bilet satışlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

