Bilal Yiğit Koçak, “Bereketli Topraklar” Öncesi Asker Yolcusu!

Genç kuşağın sevilen oyuncularından Bilal Yiğit Koçak, yeni dizi projesi “Bereketli Topraklar” öncesi askerlik görevini yerine getirmek üzere hazırlıklara başladı. Başarılı oyuncu, 12 Temmuz’da Burdur Dağ Komando Birliği’ne bedelli askerlik için teslim olacak.

Yeni Proje: Bereketli Topraklar

“Kardeşlerim” dizisindeki performansıyla dikkat çeken ve geniş bir hayran kitlesi edinen Koçak, uzun süredir yeni projesiyle merak ediliyordu. Oyuncu, Süreç Film imzalı “Bereketli Topraklar” dizisiyle anlaşma sağladı. Dizide Engin Akyürek ve Sarp Akkaya ile birlikte rol alacak olan Koçak, iki kardeşin küçük kardeşi “Salih” karakterine hayat verecek.

Çekimler Eylülde Başlayacak

Dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor. Bu nedenle Bilal Yiğit Koçak, askerlik görevini proje öncesine denk getirdi. Oyuncu, askere gitmeden önce bağlı olduğu menajerlik şirketini ziyaret etti ve ekip arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu anlamlı ziyaret sosyal medyada da ilgi gördü.

Burdur Dağ Komando Birliği’nde Görev Alacak

29 yaşındaki başarılı oyuncunun, askerlik görevini Burdur’daki Dağ Komando Birliği’nde yapacağı öğrenildi. Kısa süreli askerlik hizmetinin ardından sete dönerek, “Bereketli Topraklar” dizisinde izleyici karşısına çıkacak.