Bilal Yiğit Koçak, “Bereketli Topraklar” Öncesi Asker Yolcusu!

Bilal Yiğit Koçak, “Bereketli Topraklar” dizisi öncesi bedelli askerlik için 12 Temmuz’da Burdur’da birliğine teslim olacak.

Bilal Yiğit Koçak, “Bereketli Topraklar” Öncesi Asker Yolcusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2025 17:58

Genç kuşağın sevilen oyuncularından Bilal Yiğit Koçak, yeni dizi projesi “Bereketli Topraklar” öncesi askerlik görevini yerine getirmek üzere hazırlıklara başladı. Başarılı oyuncu, 12 Temmuz’da Burdur Dağ Komando Birliği’ne bedelli askerlik için teslim olacak.

Yeni Proje: Bereketli Topraklar

“Kardeşlerim” dizisindeki performansıyla dikkat çeken ve geniş bir hayran kitlesi edinen Koçak, uzun süredir yeni projesiyle merak ediliyordu. Oyuncu, Süreç Film imzalı “Bereketli Topraklar” dizisiyle anlaşma sağladı. Dizide Engin Akyürek ve Sarp Akkaya ile birlikte rol alacak olan Koçak, iki kardeşin küçük kardeşi “Salih” karakterine hayat verecek.

Çekimler Eylülde Başlayacak

Dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor. Bu nedenle Bilal Yiğit Koçak, askerlik görevini proje öncesine denk getirdi. Oyuncu, askere gitmeden önce bağlı olduğu menajerlik şirketini ziyaret etti ve ekip arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu anlamlı ziyaret sosyal medyada da ilgi gördü.

Burdur Dağ Komando Birliği’nde Görev Alacak

29 yaşındaki başarılı oyuncunun, askerlik görevini Burdur’daki Dağ Komando Birliği’nde yapacağı öğrenildi. Kısa süreli askerlik hizmetinin ardından sete dönerek, “Bereketli Topraklar” dizisinde izleyici karşısına çıkacak.

Haberin Videosu : Bilal Yiğit Koçak, “Bereketli Topraklar” Öncesi Asker Yolcusu!
Benzer Haberler
Sıla Türkoğlu’ndan İsviçre Çıkarması! Güzelliğiyle Büyüledi Sıla Türkoğlu’ndan İsviçre Çıkarması! Güzelliğiyle Büyüledi
Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı
Zeynep Bastık 32. Yaşını Serkay Tütüncü ile Kutladı Zeynep Bastık 32. Yaşını Serkay Tütüncü ile Kutladı
Romantik Paylaşım: Seda Türkmen Yeni İlişkisini Duyurdu Romantik Paylaşım: Seda Türkmen Yeni İlişkisini Duyurdu
Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in İlk Yaz Pozları Bodrum'dan Geldi Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in İlk Yaz Pozları Bodrum'dan Geldi
Pelin Karahan’dan Sarı Elbiseli Tatil Pozu Pelin Karahan’dan Sarı Elbiseli Tatil Pozu
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı
  • 07-07-2025 12:32

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!
  • 09-07-2025 15:43

Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”
  • 04-07-2025 11:21

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”

Ayşe Barım için tutukluluğa devam kararı!
  • 07-07-2025 14:49

Ayşe Barım için tutukluluğa devam kararı!

Okan Buruk eski eşiyle Çeşme’de tatilde
  • 05-07-2025 12:00

Okan Buruk eski eşiyle Çeşme’de tatilde