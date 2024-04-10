Bige Önal: Aras'la hala görüşüyoruz

Bige Önal, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Kendi hayatlarımızı konuştuk, yakın dostlarımızla buluştuk. Güzel bir sohbet oldu" şeklinde konuştu.

Bayram tatili planları hakkında sorulan soruya cevap veren Önal, "Ben İstanbul'da bayramı seviyorum. Şehir sessiz ve sakin oluyor. Eskiden olduğu gibi bayramların coşkusunu hissetmiyoruz belki, ama hala çocukluğumuzu hatırlatıyor" dedi.

Uzun süre ilişki yaşadığı meslektaşı Aras Bulut İynemli ile ayrılıklarıyla ilgili konuşan güzel oyuncu, aşk hayatıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"Hayatımda biri olursa, size haber veririm. Aras'la hala görüşüyoruz, sonuçta aramızda bir küslük yok. Arkadaşız. Ayrılığın sebebini sormayın, çok zaman geçti. Herkese mutluluklar dilerim. Kriterler koymam kendime. Eğer biri olursa, sadece iyi bir insan olsun, en önemlisi bu."