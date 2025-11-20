Bez Bebek'in Çocuk Yıldızından Şok İddialar: Evrim Akın Babamla Aynı Evde Yaşıyor

"Bez Bebek" dizisinin çocuk yıldızı Asena Keskinci, eski defetleri açtı. Dizinin başrolü Evrim Akın hakkında Keskinci, şok iddialarda bulundu. Genç oyuncu, Evrim Akın'ın ailesinin boşanmasında etkisi olduğunu öne sürdü. Keskinci, Akın'ın babasıyla halen aynı evde yaşadığını açıkladı.

"Babanı Diziden Attırır, Sizi Sokakta Bırakırım" İddiası

Asena Keskinci, dizinin çekildiği dönemde ailesi zorlu bir boşanma süreci geçiriyordu. Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine zorbalık yaptığını iddia etti. Akın'ın, çocuk oyuncuya "Bir de seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediği öne sürüldü.

"Yüzüme Sigara Üfleyip 'Kanser Olacaksın' Dedi"

Genç oyuncu, zorbalık iddialarını detaylandırdı. Keskinci, Akın'ın set ortamında sigara içerek dumanı yüzüne üflediğini söyledi. Akın'ın, "Birazdan kanser olacaksın" dediğini öne sürdü. Keskinci, yapım ekibinin ise o dönem Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek alttan almalarını telkin ettiğini belirtti.

"Anneme 'Kocanın Numarasını Ver, Barıştırayım' Dedi"

Asena Keskinci'nin en çarpıcı iddiası ise ailesinin dağılmasında Evrim Akın'ın rolü olmasıydı. Keskinci, Akın'ın annesine giderek "Bana kocanın numarasını ver, sizi barıştıracağım" dediğini öne sürdü. Keskinci, "Babamın numarasını alıyor ve bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar" açıklamasını yaptı.

Sosyal Medya Yorum Yağmuruna Tutuldu

Asena Keskinci'nin iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Evrim Akın'ın paylaşımı, kullanıcılardan "Çocukluk kahramanımızın yıkılışını izledik", "İnanamıyorum aralarını yapacağım deyip kendinize mi ayarladınız?" ve "Çok değişmiş" gibi yorumlar almaya başladı.