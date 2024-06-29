Beyza Şekerci ve Engin Hepileri’nin romantik Çeşme tatili

Bayram tatilinden beri Çeşme’de olan ünlü çift Beyza Şekerci (36) ve Engin Hepileri (46), denizde romantik anlar yaşadı. Genellikle eğlenceli ve hareketli halleriyle dikkat çeken çift, bu kez de aşk dolu anlarıyla objektiflere yansıdı.

Romantik Anlar

Çiftlikköy’de bir mekanda vakit geçiren ikili, önce denizde şakalaşıp eğlenirken bir süre sonra romantik anlar yaşadı. Çiçeği burnunda aşıklar gibi sarılıp öpüşen Şekerci ve Hepileri, adeta balayı havasında bir gün geçirdi.

Eğlence ve Aşk Bir Arada

Tatillerini keyifli ve neşeli bir şekilde geçiren çift, romantik anlarıyla da dikkat çekti. Çeşme’deki tatillerine devam eden Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, mutlu halleriyle görenlerden tam not aldı.

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, romantik Çeşme tatilleriyle hayranlarına adeta aşk dolu anlar yaşattı.