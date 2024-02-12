Beyza Şekerci ve Engin Hepileri: "Her gün Sevgililer Günü gibi!"

Engin Hepileri'nin açıklamalarına göre, Sevgililer Günü'nü sadece tek bir güne indirgemek ve o günü özel kılmak yerine, her gün sevgilinin önemini hissettirmenin daha anlamlı olduğunu vurguladı. "Sevgilime tek bir güne indirgeyerek onu hatırlamak veya değerini hissettirmek bana samimi gelmiyor" diyen Hepileri, romantizmin her gün yaşanması gerektiğini ifade etti.

Beyza Şekerci ise İtalya'nın özellikle Floransa bölgesinin kendileri için apayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Çiftin unutulmaz anılarına ev sahipliği yapan Floransa'da evlenme teklifi aldıklarını belirten Şekerci, İtalya'nın romantik atmosferinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, son zamanlarda tercih ettikleri Kopenhag ve Amsterdam gibi kuzey ülkelerinin de romantik şehirler olduğunu söyledi.