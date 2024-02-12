Beyza Şekerci ve Engin Hepileri: "Her gün Sevgililer Günü gibi!"

MAG dergisinin Şubat Sevgililer Günü özel içeriğine konuk olan oyuncu çifti Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, romantizme bakış açılarını ve özel anılarını paylaştı. Çift, Sevgililer Günü'nü fazla romantik görmediklerini ve her günün onlar için birbirini hatırlama ve değerli hissettirme günü olduğunu belirtti.

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 16:27

Engin Hepileri'nin açıklamalarına göre, Sevgililer Günü'nü sadece tek bir güne indirgemek ve o günü özel kılmak yerine, her gün sevgilinin önemini hissettirmenin daha anlamlı olduğunu vurguladı. "Sevgilime tek bir güne indirgeyerek onu hatırlamak veya değerini hissettirmek bana samimi gelmiyor" diyen Hepileri, romantizmin her gün yaşanması gerektiğini ifade etti.

Beyza Şekerci ise İtalya'nın özellikle Floransa bölgesinin kendileri için apayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Çiftin unutulmaz anılarına ev sahipliği yapan Floransa'da evlenme teklifi aldıklarını belirten Şekerci, İtalya'nın romantik atmosferinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, son zamanlarda tercih ettikleri Kopenhag ve Amsterdam gibi kuzey ülkelerinin de romantik şehirler olduğunu söyledi.

 

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