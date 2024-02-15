Beyza Şekerci: Can, kardeş istemiyor!

Beyza Şekerci, yeni kısalttığı saçları hakkında konuşurken, "Bu ara bayağı bir değişiklik yaptım. Buna anlık karar verdim. Ne zamandır istiyordum. Engin kendi saçlarını kestirmek istediğinde anlık karar verdim ve kestirdim. Değişim iyidir ya" ifadeleriyle kendine olan güvenini ve yeniliklere açık ruhunu ortaya koydu.

Muhabirlerin Engin Bey'e yönelik "Sizdeki değişimleri farketmezse neler hissedersiniz?" sorusuna Beyza Şekerci, espriyle karışık "Ben farkettiririm ona ya. O da fark edilmesini bekler kendinde. O da hemen anlıyor zaten. 'Sen bir şey mi yaptırdın? Saçında bir farklılık mı var?' diye sorar hemen" cevabıyla gülümsemeleri üzerine çekti.

Çift, 2015 yılında dünyaevine girdikten sonra 5 Ekim 2018'de dünyaya gelen oğulları Can'ın eğitimi ve mutluluğuyla ilgili düşüncelerini de paylaştılar. "Eskiden yanımızda ve kucağımızdaydı. Şimdi bir birey oldu ya. 6 yaşına geldi. İyi bir eğitim alabilmesi ve kendini mutlu hissetmesini istiyoruz. Sosyal hayatı daha ön planda olursa ilerleyen zamanda çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz." diyen çift, Can'ın istekleri üzerine ise gülerek, "Can kardeş istemiyor biliyor musunuz? Bir ara istedi ama 'çok ağlar, evde bebek istemiyorum' dedi. Annem ile babam daha çok soruyor ona ama istemediğini söylüyor" şeklinde keyifli bir paylaşımda bulundular.

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri'nin aileleriyle ilgili samimi açıklamaları ve espri dolu sohbeti, geceye renk kattı ve merak uyandırdı.