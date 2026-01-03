Beyaz'la Joker Afişe Oldu

Kanal D’nin yeni yıl sürprizi “Beyaz’la Joker” için geri sayım sürüyor.

Beyaz'la Joker Afişe Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2026 11:05

İlk tanıtımı izlenme rekoru kıran programın afişi de yayınlandı. 3 milyon TL ödül, jokerler, sürprizler ve kahkahanın başrolde olacağı yarışmanın afişinde Beyazıt Öztürk, kendisiyle özdeşleşen takım elbisesiyle yer aldı. Paylaşılır paylaşılmaz sanal medyada gündem olan afiş, yarışmanın enerjisini yansıtan detaylarıyla dikkat çekti. Yorumlarda Beyaz’ın yıllara meydan okuyan görüntüsü ve fit hali övgü topladı.

 

HEYECAN VE EĞLENCE İÇ İÇE

Ekran yolculuğuna 4 Ocak Pazar akşamı başlayacak “Beyaz’la Joker”de, Beyazıt Öztürk her bölümde iki yarışmacıyla yarışacak. Ekran karşısındakilerin de büyük heyecana ortak olacağı programda, her bir yarışmacı 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için soruları yanıtlayacak. Esprilerin havada uçuşacağı, yarışma heyecanının eğlenceyle harmanlanacağı programda, yanlış cevap verilse bile elenme olmayacak.

Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde reyting rekorları kıran; yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği, yüzde 100 Türk formatı “Beyaz’la Joker”, 4 Ocak Pazar akşamı Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayacak.

Benzer Haberler
Yasemin Ergene’den Yasemin Ergene’den "Buzul" Şovu: Kar Yağarken Havuza Girdi!
Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler! Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler!
Güllü Dosyasında Şok Gelişme: Kızı Tuğyan’ın Ses Kayıtları Kan Dondurdu! Güllü Dosyasında Şok Gelişme: Kızı Tuğyan’ın Ses Kayıtları Kan Dondurdu!
Instagram Yıkıldı! Demet Özdemir’den Yeni Yılın İlk Dakikalarında Olay Pozlar. Instagram Yıkıldı! Demet Özdemir’den Yeni Yılın İlk Dakikalarında Olay Pozlar.
Şeyma Subaşı’ndan Adli Kontrol Sonrası İlk Paylaşım: Şeyma Subaşı’ndan Adli Kontrol Sonrası İlk Paylaşım: "Allah’ım Yine Bitiriyorum"
Zeynep Özyağcılar’dan Sıradışı Başlangıç: Zeynep Özyağcılar’dan Sıradışı Başlangıç: "Deniz Olmadı, Kara Girdik!"
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi