Beyaz'la Joker Afişe Oldu

İlk tanıtımı izlenme rekoru kıran programın afişi de yayınlandı. 3 milyon TL ödül, jokerler, sürprizler ve kahkahanın başrolde olacağı yarışmanın afişinde Beyazıt Öztürk, kendisiyle özdeşleşen takım elbisesiyle yer aldı. Paylaşılır paylaşılmaz sanal medyada gündem olan afiş, yarışmanın enerjisini yansıtan detaylarıyla dikkat çekti. Yorumlarda Beyaz’ın yıllara meydan okuyan görüntüsü ve fit hali övgü topladı.

HEYECAN VE EĞLENCE İÇ İÇE

Ekran yolculuğuna 4 Ocak Pazar akşamı başlayacak “Beyaz’la Joker”de, Beyazıt Öztürk her bölümde iki yarışmacıyla yarışacak. Ekran karşısındakilerin de büyük heyecana ortak olacağı programda, her bir yarışmacı 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için soruları yanıtlayacak. Esprilerin havada uçuşacağı, yarışma heyecanının eğlenceyle harmanlanacağı programda, yanlış cevap verilse bile elenme olmayacak.

Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde reyting rekorları kıran; yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği, yüzde 100 Türk formatı “Beyaz’la Joker”, 4 Ocak Pazar akşamı Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayacak.