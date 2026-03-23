Beyazıt Öztürk’ten Hafızaya Dokunan Sergi: “Şeyler”

Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden biri olan Beyazıt Öztürk, bu kez farklı bir yönüyle izleyici karşısına çıkıyor. Uzun süredir arka planda sürdürdüğü üretimlerini görünür kılan sanatçı, “Şeyler” sergisi ile sanat sahnesine güçlü bir adım atıyor. Üstelik bu sergi, alışılmış galerilerin dışına çıkarak İGA İstanbul Havalimanı gibi dinamik ve kamusal bir alanda hayat buluyor.

Bu tercih, serginin etkisini doğrudan artırıyor. Çünkü havalimanı, yalnızca bir ulaşım noktası değil; aynı zamanda sayısız hikayenin kesiştiği bir eşik. Tam da bu nedenle İGA ART çatısı altında gerçekleşen sergi, izleyiciyi yalnızca sanatla değil, kendi hafızasıyla da yüzleşmeye davet ediyor.

Unutulan Nesnelerden Doğan Hikayeler

Serginin merkezinde yer alan yaklaşım oldukça çarpıcı. “Şeyler” sergisi, havalimanlarında unutulan eşyaları yalnızca birer nesne olarak ele almıyor. Aksine bu objeleri, zamanın ve hafızanın taşıyıcıları olarak yeniden konumlandırıyor.

Bu noktada serginin ana işi olan “Şey” heykeli, güçlü bir metafor sunuyor. Bagaj konveyörlerinden ilham alan bu heykel, mekân içinde kıvrılarak ilerliyor. Böylece izleyiciyi hem fiziksel hem de düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor. Aynı zamanda unutulan eşyaların ardında kalan hikayelere dikkat çekiyor.

Öztürk, bu yaklaşımıyla gündelik olanı dönüştürüyor. Çünkü sıradan bir nesne, onun yorumunda duygusal bir anlatıya dönüşüyor. Bu dönüşüm, serginin en güçlü katmanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Küratöryel Yaklaşım ve Mekan Okuması

Serginin küratörlüğünü üstlenen Marcus Graf, projeye güçlü bir kavramsal çerçeve kazandırıyor. Graf, havalimanlarını yalnızca geçiş alanları olarak değil, aynı zamanda insan deneyimlerinin yoğunlaştığı mekanlar olarak ele alıyor.

Bu bakış açısı, serginin tüm kurgusuna yansıyor. Çünkü her detay, izleyiciyi yavaşlamaya ve fark etmeye davet ediyor. Özellikle İGA ART Galeri’de konumlanan sergi, mekanla kurduğu ilişki sayesinde daha da anlam kazanıyor.

Sanatçının Sessiz Yüzü Görünür Hale Geliyor

Beyazıt Öztürk, sergiyle birlikte kişisel üretim sürecine dair önemli bir kapı aralıyor. “Bu benim sessiz yanımdı” sözleri, sanatçının iç dünyasını doğrudan yansıtıyor. Yıllarca televizyon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan Öztürk, bu kez daha içsel ve derin bir anlatı kuruyor.

Sanatçı, özellikle unutulan nesnelere odaklanarak dikkat çekici bir perspektif sunuyor. Çünkü ona göre esas hikaye, geçip gidenlerde değil; geride kalanlarda saklı. Bu yaklaşım, serginin duygusal tonunu belirliyor.

İGA ART ile Kamusal Sanat Deneyimi

İGA ART, bu sergiyle birlikte kamusal alanda sanatı erişilebilir kılma vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. İstanbul Havalimanı gibi yoğun bir noktada yer alan sergi, her gün binlerce insana ulaşma potansiyeli taşıyor.

Ayrıca proje, yalnızca bir sergi deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda yolculuk kavramını yeniden düşünmeye davet ediyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’in de vurguladığı gibi, bu eserler izleyiciyi yavaşlamaya ve hatırlamaya çağırıyor.

Sonuç olarak “Şeyler” sergisi, modern hayatın hızına karşı güçlü bir duruş sergiliyor. Çünkü burada sanat, yalnızca estetik bir deneyim değil; aynı zamanda bir hatırlama pratiği sunuyor.