Beyazıt Öztürk'ten güldüren Sevgililer Günü açıklaması

Kuruçeşme'de alışveriş yaparken kameralara yakalanan komedyen ve şovmen Beyazıt Öztrük, gazetecilerin sorularını kırmadı. Ünlü isme, Sevgililer Günü'nde mutfak alışverişi yapmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine esprili bir yanıt verdi, herkesi güldürdü.

Beyazıt Öztürk'ten güldüren Sevgililer Günü açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2024 13:34

Beyazıt Öztürk, Kuruçeşme'de mutfak alışverişi yaparken kamera objektiflerine yakalandı. Alışveriş sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin ardından bölge için yardım etkinlikleri düzenleyeceğini duyurdu.

Şovmen, "Depremzedelerin çocukları için yardım etkinlikleri planlıyorum. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayrıca diğer yardım kuruluşları için de benzer etkinlikler düzenleyeceğiz. Depremzedelerin bulunmadığı bölgelerde de benzer yardım etkinlikleri gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Öztürk'e Sevgililer Günü'nde mutfak alışverişi yapması hatırlatıldığında ise esprili bir dille şunları söyledi: "Benim için her zaman 13 ve 15 Şubat önemli oldu. 14 Şubat'ı yaşamadan geçiyoruz. Herkes bir sevgili hayal ederken, ben pazı sarması hayal ediyorum."

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