Beyazıt Öztürk Televizyon Dünyasına Dönüyor! Gizemli Tanıtım Rekor Kırdı

Televizyon dünyasının en sevilen yüzlerinden Beyazıt Öztürk, sosyal medyada gündem oldu. Kanal D'de "yakında" notuyla paylaşılan ve merak uyandıran tanıtım filmi, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

"Size Bir Sürprizim Var" Notu Gündemi Salladı

Ünlü şovmenin “Size bir sürprizim var” notuyla yaptığı gizemli paylaşım, X (Twitter) ve Instagram'da binlerce yorum ve etkileşim aldı.

TT Oldu: Beyazıt Öztürk, kısa sürede X (Twitter)'da en çok konuşulanlar listesine ( TT ) girerken, hayranları uzun bir aradan sonra onu yeniden televizyonda görme heyecanlarını dile getirdi.

İzlenme Rekoru: Merak uyandıran bu tanıtım, sadece 14 saat içinde 5.5 milyonu geçen bir izlenme sayısına ulaşarak büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu rakamlar, izleyicinin Öztürk'ü ne kadar özlediğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öztürk'ün yeni projesinin içeriği henüz bilinmese de, bu dönüş haberi şimdiden televizyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı.