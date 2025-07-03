Betül Demir, Akyaka’da Yaz Sezonunu Açtı: Kırmızı Bikinisi ve Fit Haliyle Göz Kamaştırdı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlü isimler tatil rotalarını belirlemeye başladı. Şarkıcı Betül Demir, sezonun açılışını Muğla'nın popüler beldesi Akyaka’da yaptı. Doğal güzellikleriyle ünlü bu sahil kasabasında objektiflere yansıyan Demir, kırmızı bikinisi ve fit fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Akyaka’da Tatilin Tadını Çıkarıyor

Yıl boyunca sahne programları ve müzik projeleriyle yoğun bir tempoda çalışan Betül Demir, yaz molasını Akyaka’da vermeyi tercih etti. Tatiline aktif bir başlangıç yapan şarkıcı, sadece deniz ve güneşle yetinmedi. Rüzgar sporlarına merak salan Demir, bölgede oldukça popüler olan kitesurf sporunu deneyimlemek için özel ders aldı.

Kitesurf Dersi Aldı, Ege’nin Serinliğine Bıraktı Kendini

Kitesurf tahtasının üzerine cesurca çıkan Betül Demir, rüzgarın gücüyle Ege’nin maviliklerinde adeta dans etti. Denge kabiliyeti ve cesaretiyle eğitmenlerden tam not aldı. Dersin ardından ise serinlemek için kendini Ege Denizi'nin sularına bıraktı. Şarkıcının kırmızı bikinisi ve fit vücudu, sahildekilerin ilgisini çekti.

Güzelliği ve Enerjisiyle Beğeni Topladı

Her zamanki enerjik ve pozitif tavırlarıyla plajda neşe saçan Betül Demir, hem spor tutkusu hem de formda görüntüsüyle sosyal medyada da gündeme geldi. Hayranları, ünlü şarkıcının yaz tarzını ve sağlıklı görünümünü övgü dolu yorumlarla karşıladı. Demir’in Akyaka tatilinden kareleri sosyal medya hesaplarında da yoğun ilgi gördü.