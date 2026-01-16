Bestemsu Özdemir'in Annelik Sevinci

Bestemsu Özdemir annelik sevinci yaşıyor. Ünlü oyuncu bebeğini kucağına alarak hayatındaki en mutlu anı yaşadı.

Bestemsu Özdemir'in Annelik Sevinci
Yayın Tarihi : 16-01-2026 14:53

Bestemsu Özdemir geçtiğimiz yaz aylarında eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye’de, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen samimi bir törenle evlenmişti. 

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in Sarp Marco adını verdikleri oğulları 11 Ocak Pazar günü dünyaya geldi. 

35. haftasında dünyaya gelmeye biraz acele eden Sarp Marco ve annesinin ve sağlık durumları iyi.

Annelik sevinci yaşayan başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, 'İnci Taneleri' dizisinin üçüncü sezonunda Semiramis karakterine hayat vermeye devam edecek.

