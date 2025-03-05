Bestemsu Özdemir’den yeni imaj!

Kanal D’nin sevilen dizisi "İnci Taneleri", güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dizide Semiramis karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, oyunculuk performansıyla dikkat çekerken, sık sık değiştirdiği imajıyla da adından söz ettiriyor.

Bestemsu Özdemir’den yeni imaj!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-03-2025 18:26

Rolü için sarışın olan güzel oyuncu, şimdi yeniden bir değişikliğe giderek saçlarını kısaltıp kumrala boyadı. Yeni imajı büyük ilgi çeken Özdemir, sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden "Her haliyle çok güzel" ve "Yeni tarzı çok yakışmış" gibi yorumlar aldı.

BKM imzalı "İnci Taneleri" dizisinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Bestemsu Özdemir, "İnanılmaz güzel bir kadro ile çalışıyorum. Semiramis karakterine bayılıyorum. Onunla ortak özelliklerimiz var, özellikle dik başlı oluşumuz benziyor. Oynamaktan büyük keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.