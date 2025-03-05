Bestemsu Özdemir’den yeni imaj!

Rolü için sarışın olan güzel oyuncu, şimdi yeniden bir değişikliğe giderek saçlarını kısaltıp kumrala boyadı. Yeni imajı büyük ilgi çeken Özdemir, sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden "Her haliyle çok güzel" ve "Yeni tarzı çok yakışmış" gibi yorumlar aldı.

BKM imzalı "İnci Taneleri" dizisinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Bestemsu Özdemir, "İnanılmaz güzel bir kadro ile çalışıyorum. Semiramis karakterine bayılıyorum. Onunla ortak özelliklerimiz var, özellikle dik başlı oluşumuz benziyor. Oynamaktan büyük keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.