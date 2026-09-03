Bestemsu Özdemir’den Çok Konuşulacak Paylaşım!

İnci Taneleri dizisinde Semiramis karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra annelik heyecanıyla da gündemde. İlk kez anne olan ünlü oyuncu, oğlu Sarp Marco’yla geçirdiği güzel anları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Özdemir’in son paylaşımı da kısa sürede dikkat çekti. Oyuncu, oğlu Sarp Marco’nun yeni bir fotoğrafını yayınladı. Minik oğlunun son halini gören takipçileri ise paylaşıma büyük ilgi gösterdi.

Anne Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Bestemsu Özdemir, uzun süredir aşk yaşadığı eski basketbolcu Ersin Görkem ile Ağustos 2025’te Fethiye’de sürpriz bir düğünle evlenmişti. Çift, evliliklerinin ardından bebek beklediklerini duyurarak sevenlerini sevindirmişti.

Bir süre sonra oğulları dünyaya gelen çift, ilk çocuklarına Sarp Marco adını verdi. Böylece Özdemir için hayatında yepyeni ve oldukça heyecanlı bir dönem başlamış oldu.

Ünlü oyuncu, annelik deneyimini zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerine gösteriyor. Ancak oğlunun yüzünü ve özel hayatını mümkün olduğunca korumaya da özen gösteriyor.

“Nazara İnanmıyorum” Demişti

Bestemsu Özdemir’in son paylaşımını dikkat çekici hale getiren bir başka detay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama oldu. Oyuncu, kendisine yöneltilen nazar konusundaki bir soruya oldukça net bir şekilde “Nazara inanmıyorum” yanıtını vermişti.

Bu açıklamasının ardından annelik sürecinden kareler paylaşmaya devam eden Özdemir, son olarak Sarp Marco’nun yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

Özdemir’in paylaşımı, hem anne-oğul arasındaki sıcak bağı gözler önüne serdi hem takipçilerinden çok sayıda beğeni ve güzel yorum aldı. Görünen o ki Bestemsu Özdemir, yoğun dizi temposunun yanında anneliğin tadını çıkarmaya da devam ediyor.