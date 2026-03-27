Bestemsu Özdemir’den Bakıcı Çıkışı: "Bebeğimi Kendim Büyüteceğim!"

Oyuncu Bestemsu Özdemir ve eşi Ersin Görkem, geçtiğimiz Ocak ayında kucaklarına aldıkları oğulları Sarp Marco ile ilk kez Cihangir sokaklarında görüntülendi. 2025 yılının Ağustos ayında Fethiye’de dünyaevine giren çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Özdemir’in annelik hakkındaki radikal kararları magazin gündemine damga vurdu.

"İki Aylık Ömrünün 35 Günü Sette Geçti"

Doğumun hemen ardından setlere hızlı bir dönüş yapan Bestemsu Özdemir, bebeğini bir an olsun yanından ayırmadığını dile getirdi. Sarp Marco’nun oldukça sakin bir bebek olduğunu belirten ünlü oyuncu, set ortamına uyum sağladığını şu sözlerle anlattı:

"Provalarda bile benimle birlikte. İki aylık hayatının tam 35 günü sette geçti. Kuzu kuzu annesine eşlik ediyor, beraber işe gidip geliyoruz."

"Başkası Büyütsün Diye Doğurmadım"

Annelik konusundaki hassasiyetini net bir dille ifade eden Özdemir, bakıcı kullanımıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Evde bir yardımcıları olduğunu ancak bebeğinin bakımını tamamen kendisinin üstlendiğini vurgulayan oyuncu, şöyle konuştu:

"Ben bebeğimi bakıcıya teslim edemem. Onu başkası büyütsün diye doğurmadım. Onunla bizzat ilgilendiğim sürece annelik bağımız daha da güçleniyor, bu bağı koparmak istemiyorum."

Flaş Uyarısı: "6 Aya Kadar Yasak"

Eşi Ersin Görkem ve minik Sarp Marco ile birlikte objektiflere aile pozu veren Bestemsu Özdemir, basın mensuplarından özel bir ricada bulundu. Bebeğinin göz sağlığını korumak adına duyarlı davranan oyuncu, "Lütfen 6 aya kadar flaş kullanmayın, bu konuda hassasım" diyerek muhabirleri uyardı.