Bestemsu Özdemir yeni aşka yelken açtı!

Geçtiğimiz gece Etiler’de popüler bir mekandan çıkarken objektiflere yakalanan Özdemir, yanında gizemli bir beyefendiyle görüntülendi. Mekandan hızlıca ayrılmayı tercih eden çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Özdemir’in utangaç tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

“Mutluluk Gözlerinden Okunuyordu”

Etiler’deki mekanda neşeli anlar geçirdiği söylenen Özdemir, gece boyunca yeni sevgilisiyle oldukça samimi görüntüler sergiledi. Çıkışta sorulan sorular karşısında sadece gülümsemekle yetinen oyuncu, yeni ilişkisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Bestemsu Özdemir’in ayrılığın ardından hızlı bir şekilde yeni bir aşka yelken açması, sosyal medyada da gündem oldu. Hayranları, başarılı oyuncunun mutluluğunu paylaşırken, gizemli sevgilinin kim olduğu ise şimdiden merak konusu.