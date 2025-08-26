Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem Fethiye’de Evlendi

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâhı, Fethiye’nin gözde noktalarından Küçük Boncuklu Koyu’nda düzenlendi. Masalsı manzarasıyla dikkat çeken bu özel tören, çiftin aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla samimi bir havada gerçekleşti.

Nikâh Şahitliklerini Ünlü İsimler Yaptı

Çiftin nikâh şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi. Samimi atmosferiyle davetlilerin hafızalarında yer eden törenin ardından, denizin ortasında düzenlenen teknedeki kutlama keyifli anlara sahne oldu. Çiftin mutluluk dolu anları davetlilerin yanı sıra sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Romantik Kutlama Tekneyle Taçlandı

Nikâh töreninin ardından gerçekleşen kutlama, çiftin mutluluğunu katlayan romantik bir tekne gezisiyle devam etti. Eğlenceli dakikalara ev sahipliği yapan bu kutlama, Özdemir ve Görkem’in dostlarıyla beraber doyasıya eğlendiği anlara sahne oldu.

Yeni Bir Hayata İlk Adım

Bestemsu Özdemir, oyunculuk kariyerinde başarılı işlerle dikkat çekmeye devam ederken; basketbol kariyerini noktaladıktan sonra spor yorumculuğuna yönelen Ersin Görkem ile evliliğiyle hayatında yeni bir sayfa açtı. Çiftin bu özel günü, sevenleri tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı.