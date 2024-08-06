Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, Napoli dönüşü kameralar yakalandı

Bestemsu Özdemir, gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemezken, Burak Deniz ise ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Deniz, "Hem tatilimiz hem toplantımız güzel geçti. Şimdi çok yorgunuz, daha sonra konuşursak seviniriz. Tatil yaptık işte birlikte, dönüyoruz" diyerek gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

Ünlü çift, bu kısa açıklamanın ardından yürüyerek otoparka doğru ilerledi ve havaalanından ayrıldı. Napoli'deki keyifli tatillerinin ardından İstanbul'a dönen ikilinin mutlu ve yorgun halleri dikkat çekti.