Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, Napoli dönüşü kameralar yakalandı

Ünlü çift Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, geçtiğimiz gece İstanbul Havaalanı'nda objektiflere takıldı. Birlikte Napoli'de hem tatil yapan hem de bir iş toplantısına katılan ikili, İstanbul'a dönüşlerinde gazetecilere yakalandı.

Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, Napoli dönüşü kameralar yakalandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 13:29

Bestemsu Özdemir, gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemezken, Burak Deniz ise ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Deniz, "Hem tatilimiz hem toplantımız güzel geçti. Şimdi çok yorgunuz, daha sonra konuşursak seviniriz. Tatil yaptık işte birlikte, dönüyoruz" diyerek gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

Ünlü çift, bu kısa açıklamanın ardından yürüyerek otoparka doğru ilerledi ve havaalanından ayrıldı. Napoli'deki keyifli tatillerinin ardından İstanbul'a dönen ikilinin mutlu ve yorgun halleri dikkat çekti.

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