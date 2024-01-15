Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz aşkını ortaya çıkaran görüntüler! Termal otelde fotoğraflandılar!

Ünlü oyuncular Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz'in bir süredir birlikte oldukları iddiaları, son olarak Sapanca'da bir termal otelde yapılan hafta sonu tatiliyle daha da güçlendi. İkili, romantik kaçamaklarıyla aşklarını gözler önüne serdi.





Önceki Cuma akşamı, Sapanca'da bir otele giriş yapan iki ünlü isim, hayranları tarafından fark edilerek fotoğraflandı. Hafta sonu tatili için tercih ettikleri termal otelde görüntülenen çiftin aşkı, bu anlarla belgelenmiş oldu. Bu çekilen karelerin ardından, ünlü çiftin vereceği cevaplar ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.