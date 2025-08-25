Bestemsu Özdemir evleniyor! Gelin alma görüntüleri sosyal medyayı salladı

Bestemsu Özdemir, sevgilisi Ersin Görkem ile Kayaköy’de evleniyor. Gelin alma görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Yayın Tarihi : 25-08-2025 17:35

Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu Ersin Görkem ile dünyaevine giriyor. Çiftin düğünü Muğla Kayaköy’de gerçekleşiyor.

Gelin alma töreni sosyal medyada paylaşıldı

Mutlu çiftin düğün öncesi gelin alma anları sosyal medyaya damga vurdu. Heyecanı yüzünden okunan Bestemsu Özdemir, arkadaşlarıyla dans ederek eğlendi. Ardından ata binerek renkli bir an yaşattı. Özdemir’in yakın dostu Sera Kutlubey, gelin alma töreninden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

“Kaderde bu varmış”

Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada ilişkilerinin başlangıcına dair şu sözleri dile getirmişti:
“İlişkimiz başlayalı biraz oldu. Başladıktan bir süre sonra öğrendiniz. Onun heyecanını görünce çok eğleniyorum. Normalde canlı yayın yapıyor ama burada heyecanlanıyor.”

Çiftin bir arkadaşlarının vesilesiyle tanıştığını belirten Özdemir, “Çok tesadüfen bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. Her şey çok güzel ilerledi. Biz de ‘Kaderde bu varmış’ dedik” ifadelerini kullanmıştı.

Kayaköy’de rüya gibi düğün

Ünlü çiftin düğünü tarihi dokusuyla ünlü Kayaköy’de yapılıyor. Düğüne oyuncu dostlarının yanı sıra spor ve sanat dünyasından birçok ismin katılması bekleniyor.

