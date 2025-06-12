Bestemsu Özdemir: “Arkadaşımız vesilesiyle tanıştık, kaderimizde varmış!”

Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisi Ersin Görkem ile ilk kez birlikte görüntülendi. Oyuncu, ilişkisinin detaylarını samimi açıklamalarla paylaştı.

Yeni Aşk Gayrettepe’de Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile Gayrettepe'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken hem mutlu halleriyle hem de doğal açıklamalarıyla dikkat çekti.

İlişkilerinin kısa süre önce başladığını söyleyen Özdemir, “İlişkimiz başlayalı biraz oldu. Başladıktan sonra öğrendiniz zaten. Onu çekerken heyecanlandığını görünce çok eğleniyorum,” ifadelerini kullandı.

“Tanışmamız tam bir tesadüftü”

İkilinin yolları bir arkadaşları sayesinde kesişmiş. Tanışma sürecini anlatan Özdemir şu sözleri kullandı:

“Çok tesadüfen bir arkadaşımızın vesilesiyle tanıştık ama gerçekten tesadüf bir tanışma oldu. Sonrasında her şey çok güzel ilerledi. Biz de ‘Kaderde bu varmış’ dedik.”

Tatil Planı Yolda

Bestemsu Özdemir, ayrıca sevgilisi Ersin Görkem ile birlikte yakında tatile çıkacaklarını da açıkladı. Çiftin yaz tatilinde birlikte keyifli anlar yaşaması bekleniyor.