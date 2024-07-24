Beşiktaş'ın yeni yengesi: Jessica Melena

Beşiktaş’ın, İtalya’nın Lazio kulübünden transfer ettiği ünlü forvet Ciro Immobile’nin eşi Jessica Melena, İstanbul’a geldi. Çift, İstanbul’a geldikten sonraki ilk akşam yemeklerini Boğaz’da yedi.

Beşiktaş'ın yeni yengesi: Jessica Melena
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2024 09:45

Ciro Immobile ve Jessica Melena, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile bir araya geldikten sonra Nişantaşı’ndaki bir mekânda vakit geçirdi. Çift daha sonra Boğaziçi’ndeki bir restoranda akşam yemeği yedi.

Jessica Melena, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "İstanbul'da ilk akşam yemeği" notunu düştü.

Çiftin İstanbul'daki ilk akşam yemeği, futbolseverler ve Beşiktaş taraftarları arasında büyük ilgi gördü. Ciro Immobile'nin yeni takımıyla sahaya çıkacağı gün merakla beklenirken, çiftin İstanbul'daki ilk günleri de renkli anlara sahne oldu.

Benzer Haberler
VakıfBank'ın 2024 Temmuz Emekli Promosyonları Hakkında Duyuru Yaptı! EMEKLİLERE SÜPER Ödeme! VakıfBank'ın 2024 Temmuz Emekli Promosyonları Hakkında Duyuru Yaptı! EMEKLİLERE SÜPER Ödeme!
Türkiye Finans Emekli Maaşlarını Alanlara 14000 TL'ye Kadar Geri Ödemesiz Para Verecek, Emekli Promosyon Değişti Türkiye Finans Emekli Maaşlarını Alanlara 14000 TL'ye Kadar Geri Ödemesiz Para Verecek, Emekli Promosyon Değişti
QNB Finansbank Emekli Promosyon Yükseldi! Emekli Maaşlarını Getiren 16.200 TL Alacak QNB Finansbank Emekli Promosyon Yükseldi! Emekli Maaşlarını Getiren 16.200 TL Alacak
İş bankası emeklilere müjde verdi: Emeklilere ek ödeme! 12000 TL ödemeler emekliye verilecek İş bankası emeklilere müjde verdi: Emeklilere ek ödeme! 12000 TL ödemeler emekliye verilecek
FİBABANKA duyuru yaptı! Emekli maaşlarını getirenlere şartsız şekilde 12000 TL ödeme! FİBABANKA duyuru yaptı! Emekli maaşlarını getirenlere şartsız şekilde 12000 TL ödeme!
HALKBANK emeklilere müjdeler verdi: Emekli maaşlarını alanlara 12000 TL ödeme yapılıyor! Şartlar açıklandı! HALKBANK emeklilere müjdeler verdi: Emekli maaşlarını alanlara 12000 TL ödeme yapılıyor! Şartlar açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Bergüzar Korel'in renkli tatil pozları
  • 20-07-2024 11:13

Bergüzar Korel'in renkli tatil pozları

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme
  • 19-07-2024 12:34

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme

Pelin Akil ve Anıl Altan Çeşme'de
  • 22-07-2024 13:14

Pelin Akil ve Anıl Altan Çeşme'de

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi
  • 19-07-2024 10:52

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi

Asgari Ücrette Ara Zam Müjdesi!
  • 20-07-2024 23:58

Asgari Ücrette Ara Zam Müjdesi!