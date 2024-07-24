Beşiktaş'ın yeni yengesi: Jessica Melena

Ciro Immobile ve Jessica Melena, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile bir araya geldikten sonra Nişantaşı’ndaki bir mekânda vakit geçirdi. Çift daha sonra Boğaziçi’ndeki bir restoranda akşam yemeği yedi.

Jessica Melena, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "İstanbul'da ilk akşam yemeği" notunu düştü.

Çiftin İstanbul'daki ilk akşam yemeği, futbolseverler ve Beşiktaş taraftarları arasında büyük ilgi gördü. Ciro Immobile'nin yeni takımıyla sahaya çıkacağı gün merakla beklenirken, çiftin İstanbul'daki ilk günleri de renkli anlara sahne oldu.